В Красногвардейском районе снесут незаконно работавший универсам

На Рябовском шоссе в Красногвардейском районе Петербурга освободят 180 квадратных метров от незаконного торгового павильона. Об этом сообщает комитет по контролю за имуществом.

Там уже приступили к демонтажу незаконно установленного торгового павильона.

Ранее между юрлицом и Петербургом был заключен договор аренды земельного участка для размещения нестационарного торгового объекта. Однако арендатор вышел за границы установленного участка на 65 квадратных метров. Арендатор не отреагировал на уведомления и замечания. Из-за рядов нарушений договор решили расторгнуть.

После расторжения арендатор должен был освободить земельный участок, однако не уложился в отведенный срок. Торговый объект так и не демонтировали. Павильон продолжали использовать, несмотря на отсутствие законных оснований.