В Петербурге перешли на режим периодического протапливания

В Петербурге сегодня, 15 мая, закончили отопительный сезон. ТЭК остановил регулярное теплоснабжение домов с девяти утра. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Теперь в зданиях города будут проводить лишь периодическое протапливание. Также до начала нового отопительного сезона будут ремонтировать износившиеся источники тепловой энергии, а также проведут перечень работ по гидравлическим испытаниям теплосетей. Проверки традиционно проводят в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.

Также в предприятии отметили, что специалисты будут увеличивать давление в трубах до уровня, который на четверть превышает обычные нормы нагрузок. Это поможет найти слабые места на разных участках сетей и предупредить дефекты в зимнее время года.