Для мытья улиц Петербурга каждый день используют более 10 тысяч кубометров воды

Более 78 тысяч кубометров воды за прошлую неделю использовали для помывки улиц. С начала месяца удалось зачистить 40 млн квадратных метров улично-дорожной сети. Об этом сообщает пресс-служба комитета по благоустройству.

От 4,5 тысячи тонн пыли и грязи избавили город всего за семь дней. Кроме того, дорожники заделали ямы, чья общая площадь составляет около 30 тысяч "квадратов". Во время месячника по благоустройству садово-парковые предприятия смогли привести в порядок 59 млн квадратных метров территорий зеленых насаждений. Более 200 деревьев и 1 835 кустарников посадили садовники.

Сегодня, 25 апреля, улицы Петербурга моют и чистят 760 единиц техники и 1138 человек. Еще 871 специалист и 238 машин приводят в порядок сады, парки и скверы.