Правительство Петербурга передало уборку дворов под ответственность районных администраций

Из полномочий муниципало на совещании петербургского правительства приняли решение исключить уборку внутриквартальных территорий. Пока что они еще отвечают за уборку дворов в шести районах. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Теперь за это по городу будет отвечать районные администрации. Губернатор города Александр Беглов заявл, что чаще всего территории, которые подконтрольны органам местного самоуправления, обслуживались частными организациями. По его словам, те не всегда выполняли работы по уборке качественно.

Напомним, что сейчас муниципалы занимаются уборкой дворов в Колпинском, Курортном, Пушкинском, Кронштадтском, Петроградском и Петродворцовом районах.

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