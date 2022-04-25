Холодная часть циклона Renata накрыла Петербург

В Петербурге новая рабочая неделя началась со значительного похолодания. Это связано с циклоническим вихрем "Рената". Об этом рассказал в своем Telegram-канале метеоролог, ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Северная столица попала в холодную часть циклона. Плотные облака уже затянули небо, и в городе стартует новый период осадков. В понедельник, 25 апреля, в Петербурге будут идти дожди. В свою очередь столбик термометра останется на показателе от плюс восьми до десяти градусов, в области температура будет колебаться в пределах от шести до 11 градусов тепла.

Ветер сегодня сменится на северо-восточный и будет дуть со скоростью в восемь метров в секунду. Атмосферное давление опустится ниже нормы и составит 751 миллиметр ртутного столба.