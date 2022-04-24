На Пасху циклон «Рената» принесет дожди и облака в Петербург

Приближающийся с юга циклон "Рената" повлияет на погоду в Петербурге 24 апреля. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По его словам, в городе будет облачно, а в южных районах области пройдут небольшие дожди. Он отметил, что к вечеру они доберутся и до Петербурга. Воздух прогреется до плюс 12 градусов, а ветер ожидается северо-восточный с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление будет немного ниже нормы и составит 758 мм рт. ст.

В понедельник, 25 апреля, петербуржцев ждет еще более прохладная и дождливая погода.