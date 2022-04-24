В Петербурге из-за серии циклонов испортится погода на майских праздниках

О погоде в Петербурге на майских праздниках рассказал главный синоптик города Александр Колесов. Он рассказал, что 23 апреля был последним теплым и солнечным днем в апреле. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, антициклон снова уходит в Северную Атлантику. Ему на смену придет серия циклонов, из-за которой в Петербурге испортится погода до конца апреля. Уже воскресным вечером 24 апредя к городу приблизится первый антициклон. В городе ожидается сильный ветер и дождь. Отмечается, что похолодание на следующей неделе, скорее всего, сохранится и на первых майских праздниках.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что синоптик Колесов рассказал, каким будет лето в Петербурге.