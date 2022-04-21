На IT-отрасль Петербурга выделят 2 млрд рублей

2 миллиарда рублей в Петербурге направят на создание новых и развитие уже существующих информационных систем. Средства помогут выполнить цели Стратегии цифровой трансформации. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По словам вице-губернатора Станислава Казарина, бизнес попросил расширить государственный заказ продуктов отечественных компаний. Он уточнил, что такая мера станет существенным вкладом в поддержку IT-компаний Петербурга и в целом российской отрасли информационных технологий.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что правительство города заявило о поддержке хлебопекарного производства. На эти цели Смольный решил направить более 56 миллионов рублей.