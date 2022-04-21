2,5 км теплосетей отремонтируют в Невском районе

Масштабная работа по замене изношенных тепловых сетей начинается на проспекте Большевиков в Петербурге. В зону реконструкции попадут 10 зданий, среди которых школа. Об этом сообщает администрация города.

Работы будут проходить в районе проспекта Большевиков. Новые трубы обеспечат надежное теплоснабжение пяти тысяч жителей. Реконструкцию проведет "ТЭК СПб". Вместе с подрядчиком компания обновит 2,5 км трубопроводов. На первом этапе специалисты смонтируют временные тепловые сети.

Отмечается, что времянку можно использовать для пяти объектов реконструкции. После демонтажа ее смогут использовать и на других объектах. Такое проектное решение позволило значительно сэкономить - на временную сеть уйдет всего 20% от стоимости проекта.

Часть оборудования произвели в России, например, фитинги, задвижки и гибкие теплосети.