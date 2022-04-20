В Петербурге назначат ответственного за территориальную оборону города

В правительстве Петербурга подготовили проект постановления, касающийся закона о территориальной обороне города. Документ появился на сайте Смольного и проходит антикоррупционную экспертизу.

В нем говорится, что исполнительным органом, который уполномочен осуществлять мероприятия по территориальной обороне города, является Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Изменения внесут в положение и о самом ведомстве. В него добавят функционал по координации соответствующей работы, взаимодействию военных и гражданских ведомств и обеспечение работы Межведомственного координирующего органа - Штаба территориальной обороны Петербурга.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в Смольном спрогнозировали, насколько могут вырасти цены на продукты за год. К концу года рост цен на продовольственные товары может составить 20-24%.