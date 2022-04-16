В Петербурге в 2022 году построят еще пять школ

На встрече с министром просвещения России Сергеем Кравцовым губернатор Александр Беглов обсудил строительство новых школ в Петербурге. Построят их в рамках госпрограммы "Развитие образования".

В рамках программы предусматривает предоставление городу субсидии на софинансирование дополнительных мест в общеобразовательных организациях. Стоит отметить, что уровень федерального софинансирования составит 49 процентов.

Беглов рассказал, что президент России Владимир Путин уже говорил о необходимости строительства новых школьных зданий и модернизации уже существующих. По его словам, последние три года в Петербурге активно наращивают темпы строительства социальной инфраструктуры, в том числе школ. Он отметил, что в районах новострое ситуация улучшается.

В 2022 году софинансирование Петербургу выделят на пять школ. Четыре из них уже строят, а одну приобретут у застройщика.