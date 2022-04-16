После аварийного отключения снова заработал энергоблок Ленинградской АЭС

После аварийного отключения перезапустили энергоблок №5 Ленинградской АЭС. Причиной происшествия стала неисправность одного из датчиков.

Энергоблок с реактором ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС снова начал работать накануне, в пятницу, в 22:00. Его снова подключили к сети после небольшого ремонта питательных электронасосов. К 08:00 сегодняшнего дня он заработал на полную мощность. Об этом сообщает пресс-служба ЛАЭС.

В ведомстве также отметили, что сейчас работу станции обеспечивают энергоблоки №3 и №4, а также энергоблоки №5 и №6 ЛАЭС. При этом радиационная обстановка находится в пределах нормы.