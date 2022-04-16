На Санкт-Петербургском проспекте полностью заменили освещение

В Петергофе на всем протяжении Санкт-Петербургского проспекта завершили модернизацию сетей освещения. Специалисты "Ленсвета" "подсветили" участок магистрали от Фабричной до Зверинской улицы. Об этом сообщает администрация Петербурга.

Вместо старых небезопасных воздушных сетей смонтировали 1,2 км самонесущих изолированных проводов. Год назад специалисты уже заменили 2 км сетей на другом участке проспекта. Как заявил губернатор города Беглов, комплексная модернизация систем освещения помогает наладить надежную работу уличных светильников, а также снижает эксплуатационные расходы.

Теперь при любых погодных условиях будет обеспечено бесперебойное энергоснабжение. Прочный самонесущий изолированный провод защитит освещение в случае сильного ветра и от падения веток деревьев.