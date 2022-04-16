В субботу петербуржцев ждет прохладная погода из-за гребня антициклона

В Петербурге в субботу, 16 апреля, ожидается прохладная погода без осадков. Об этом сообщил специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своём Telegram-канале.

По его словам, в городе будет переменная облачность, а температура чуть ниже климатической нормы. Он отметил, что метеорологические условия в Петербурге сформируется под воздействием гребня антициклона.

Воздух в Северной столице прогреется до плюс восьми градусов, а атмосферное давление вырастет до 772 мм рт.ст, что выше нормы. Ветер ожидается северный от 4 до 9 метров в секунду.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что уже в воскресенье похолодание сменится потеплением - на смену циклона Quella придёт антициклон Spiro. Он принесет в Петербург сухую и солнечную погоду, а термометры покажут плюс 15 градусов.