В обновленном парке Авиаторов сделают памп-трек и огромную детскую площадку

Заместитель главы администрации Московского района Евгения Цырулева рассказала о том, каким будет обновленный парк Авиаторов. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

По её словам, парк является хорошим примером соучаствующего проектирования. Администрация района проводила прямые эфиры и трансляции, в которых принимали участие до шести тысяч человек. При проектировании учли пожелания жителей. Так, благодаря предложениям молодых местных жителей, в парке появится памп-трек для занятий экстремальными видами спорта.

Для совсем маленьких горожан в парке создадут большую детскую площадку и комфортные зоны отдыха. Вместе с местными жителями решили, что детская площадка будет выглядеть как аттракционы, карусели, ведь площадку разместят на части территории, где в прошлые годы размещался Луна-парк. Оставшуюся половину площадки используют для проведения городских мероприятий.

Также там появится веревочный парк на участке от Кузнецовской улицы. По словам Цырулевой, в ходе благоустройства будет минимально использовать мощение.