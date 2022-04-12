Во вторник в Петербурге будет +9 и солнечно

В Петербурге во вторник, 12 апреля, потеплеет до плюс 9 градусов, а также будет почти без ветра и осадков. Такая погода задержится в Северной столице как минимум на два дня. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Сегодня горожан ждет солнечный день, который разогреет воздух от плюс семи до девяти градусов. Местами может потеплеть даже больше десяти, особенно в пригородах. Осадков в течение дня не ожидается, а облачность будет небольшой.

К ночи температура снизится до почти отрицательных значений, но уже к середине рабочей недели станет еще теплее.

Ранее "Санкт-Петербург.ру" писал о том, что в 2022 году март в Петербурге стал самым солнечным в этом веке.