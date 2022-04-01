В Петербурге снова заработал вестибюль станции «Технологический институт-1»

После длительного ремонта для петербуржцев снова открыт вестибюль станции метро "Технологический институт-1".

Уже в 07:00 обновленная станция встретила первых пассажиров. Вестибюль будет работать на вход по будням до 20:00, а на выход до 20:10. "Технологический институт-1" будет закрыт для входа и выхода по выходным и праздничным дням.

Напомним, что реконструкция вестибюля началась еще в апреле 2020 года. За два года там поменяли эскалаторы - вместо трех старых установили четыре новых. При этом сдачу объекта переносили несколько раз из-за проблем с подрядчиком.

Ранее "Санкт-Петербург.ру" сообщало о том, что Москва отдала Петербургу уникальный 10-метровый щит "Надежда". Однако оказалось, что тому необходим ремонт и немецкие запчасти.