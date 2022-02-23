Песка вам на лопате! Заледенелую Фонтанку превратили в песочницу без детей

Коммунальщики несколькими движениями торса, укрепляющими мышцы спины и живота, превратили набережную реки Фонтанки в песочницу. Оригинальный способ борьбы с гололедицей зафиксировали очевидцы в соцсети "ВКонтакте" в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

На видео видно, что "инцидент" случился у Аничкова моста. В кузове машины с песком обосновался молодец в оранжевом жилете. С проезжей части он бомбардировал тротуар набережной песком.

Прямо скажем, старался не очень. Провогололедный материал падал в одно месте. Образовалась песочница. Будут ли ее теперь торжественно открывать с перерезанием ленточки, а потом фотографировать счастливые лица малышей, играющих в куличики, коммунальщики пока не анонсировали.

Известно одно, на небольшом участке набережной реки Фонтанки теперь безопасно ходить. Пишите адрес: тротуар у решетки набережной - напротив дома № 39В, не доходя 50 метров до Аничкова моста. Собираемся там и, не боясь, сломать ноги ходим туда и обратно. Это, конечно, шутка.

Поведение команды губернатора Александра Беглова нынешней зимой напоминает нечто сюрреалистичное. Из всех утюгов власти говорят, что она не убирает город от снега, но Смольный в ответ включил режим "реакция на минималке".

Хотите песка на тротуарах, ловите песочницу небольшом участке на набережной. Надоело ходить по ледяному панцырю на дорогах в центре и спальных районах, вот вам трактор, который скребет корку только на Песочной набережной. Горожане кричат, в кабинетах Смольного в ответ форточки прикрывают, чтобы было тише. Хоть бы следующая зима была без снега. Эта уже, к счастью, заканчивается.