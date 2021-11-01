Петербургские дворники не смогут убирать листья воздуходувами у жилых домов

Комитет по благоустройству Петербурга запретил использование воздуходувов для уборки листьев возле жилых домов. Как сообщается в группе «Деревья Петербурга» в социальной сети «ВКонтакте», такого запрета удалось добиться после жалоб активистов.

Воздуходувы, активно используемые для уборки листьев в Петербурге в большинстве своем не имеют сертификатов безопасности. Во время работ предельно допустимый уровень шума оказывается превышен более, чем на 40%.

Теперь воздуходувы нельзя использовать для уборки возле жилых домов. В остальных местах уборщики могут включать их только после 10:00 в будние дни и после 12:00 в выходные. Работа воздуходува в иное время будет признана нарушением статьи 20 Кодекса об административных правонарушениях.