В Петербурге открыли мемориал министрам внутренних дел Российской империи

Об этом четвертого ноября сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
В Петербурге глава МВД Владимир Колокольцев открыл мемориальную плиту в честь глав МВД Российской империи.
Памятное место посвящено министрам внутренних дел Российской империи Дмитрию Бибикову, Дмитрию Блудову, Петру Валуеву, Ивану Дурново и Дмитрию Сипягину.
«Сегодня в Санкт-Петербурге министр внутренних дел РФ генерал полиции РФ Владимир Колокольцев принял участие в торжественной церемонии открытия мемориальной плиты, посвященной пяти министрам внутренних дел Российской империи — Дмитрию Бибикову, Дмитрию Блудову, Петру Валуеву, Ивану Дурново и Дмитрию Сипягину», — сказала она.
Мероприятие состоялось в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел.