Медный Всадник отремонтируют за 40 млн рублей

Об этом 14 октября сообщила пресс-служба Музея городской скульптуры.

В Петербурге до конца 2022 года продлили время ремонтных работ Медного Всадника. Ранее предполагалось завершить реставрацию к 7 мая 2022 года. Памятник Петру I уже начали закрывать строительными лесами.

Ремонтные работы обойдутся бюджету города в 40 млн рублей. Реставраторы проверят памятник на проявление «бронзовой болезни», расчистят швы Гром-камня и приведут скульптуру в целостное состояние.

В 2022 году в Петербурге отметят 350-летие Петра I. К этому приурочены ремонтные работы. В последний раз Медный Всадник масштабно реставрировали в 1976 году.