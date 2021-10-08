На воинском кладбище в Кондокопшино перезахоронили останки 28 павших красноармейцев

Об этом 8 октября сообщил телеканал «Санкт-Петербург».
На Пулковских высотах обнаружили останки 28 красноармейцев, павших в годы Великой Отечественной войны. Их перезахоронили на воинском кладбище в Кондокопшино.
«В ходе поисковых работ на Пулковских высотах, проводили поисковые работы на Царскосельских холмах в районе опорного пункта "Аппендицит", были обнаружены 28 бойцов Красной армии», — рассказал командир поискового отряда «Высота» Андрей Пименов.
На воинском мемориале состоялась траурная церемония. Почтить память бойцов пришли представители молодежных организаций и жители блокадного Ленинграда.
Имена погибших установить не удалось. Территория Пушкинского района с 1941 по 1944 года была местом боевых действий.