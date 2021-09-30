Петербургскому роддому, в котором родился Путин, исполняется 250 лет

Об этом рассказали 30 сентября в Комитете по здравоохранению.

Старейший в Петербурге роддом 1 октября отпразднует юбилей 250 лет. Родильный дом №6 имени профессора Снегирёва примечателен еще и тем, что именно в нем родился президент России Владимир Путин.

«Это старейшее родовспомогательное учреждение России, колыбель российского акушерства. Деятельность родильного дома не прекращалась ни во времена революций, ни в годы Великой Отечественной войны», – отметили представители ведомства.

В родильном доме №6 имени профессора Снегирёва за всю его историю на свет появились 735 тысяч человек.