В Петербурге установят памятник блокадному педагогу

Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В Петербурге в память о педагогах во время Великой Отечественной войны будет установлен памятник возле Музея блокады Ленинграда. 17 сентября на Соляном переулке был торжественно заложен первый камень.

В мероприятии приняли участие ветераны ВОВ, жители блокадного Ленинграда и губернатор Петербурга Александр Беглов. «Сегодня мы закладываем памятник блокадному учителю, памятник героям-ленинградцам, которые в блокаду работали, спасали детей от голода, холода, бомбёжек, делились с ними последними продуктами», — сказал глава города.

Идейный вдохновитель памятника — 100-летняя жительница Петербурга Надежда Строгонова. Она работала в школе во время блокады и всю свою последующую жизнь.