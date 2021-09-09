В память жертв блокады на Троицком мосту показывали хронику

Об этом сообщает пресс-служба Комитета по социальной политике.

В Петербурге 9 сентября прошла ночная акция «Ночь перед блокадой». На разведенном Троицком мосту проецировали хронику блокадного Ленинграда. Она сопровождалась чтением отрывков из дневников горожан тех лет. С помощью Академии цифровых технологий происходящее на Троицком мосту одновременно транслировали в интернете.

Памятная акция «Ночь перед блокадой» была частью музыкально-литературного проекта. Ранее на Марсовом поле было живое выступление оркестра «Северный город». В мероприятии приняли участие артисты Анна Загребнева, Сергей Зыков, Дмитрий Юртаев, Елена Соколова, Валентин Князев.

Блокада Ленинграда длилась 872 дня, с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 года. В городе погибло до 1,5 млн человек.