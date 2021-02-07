На Финляндский вокзал прибыл поезд блокадного Ленинграда

Пресс-служба Октябрьской железной дороги сообщает, что в Санкт-Петербург на Финляндский вокзал прибыл первый поезд после прорыва блокады Ленинграда. Во главе состава был паровоз ЭР 791-94, который по временам войны был самым мощным среди всех.

Поезд проехал по маршруту Шлиссельбург – Поляны, который во времена блокады города был единственным транспортным путем для отхода с окруженного Ленинграда.

"Участники реконструкции воссоздали атмосферу событий февраля 1943 года, когда после полуторагодичного разрыва прямого сообщения со страной в Ленинград прибыл первый поезд с продовольствием", — заявили в пресс-службе ОЖД.