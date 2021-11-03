В Петербурге на часовне храма Благовещения Пресвятой Богородицы установили новый крест

В Василеостровском районе Петербурга установлен новый крест на часовне при храме Благовещения Пресвятой Богородицы.

Для того чтобы вернуть крест на свое законное место понадобилось почти 90 лет. Часовня на углу 8-й линии и Малого проспекта судя по архивным планам города существует с 1835 года.

В 1899 году на ее месте, в связи с ветхостью строения, была возведена ныне существующая постройка. А в 1930-х после революции здание намеривались снести, однако в итоге решили «перепрофилировать» под рабочее общежитие и заодно сняли крест.