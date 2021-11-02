Губернатор поздравил петербуржцев с 300-летием империи

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил горожан с 300-летием со дня основания Российской империи. Новый статус Россия получила 2 ноября 1721 года. Тогда же Петр I принял титул императора в петербургской церкви Святой Троицы в присутствии духовенства, военачальников, государственных деятелей и иностранных послов.

Губернатор отметил, что в мировую историю России вошли твердость и последовательность России. При этом именно в Петербурге находится больше всего памятников архитектуры, связанных с имперским периодом в истории, а также пожелал мира и благополучия городу и Отечеству.