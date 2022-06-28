Врач: солнечный ожог может стать причиной меланомы

Врач-терапевт рассказала, что солнечный ожог является основной причиной возникновения такого злокачественного образования кожи, как меланома. Помимо этого, солнечные ожоги таким образом негативно влияют на кожу, что приводят к ее более скорому старению и возникновению пигментных пятен.

Как сообщает Gazeta.SPb, если у человека было свыше пяти солнечных ожогов за всю жизнь, то у него вероятность заболеть меланомой выше на 50 процентов. Терапевт Татьяна Неумолотова отмечает, что в данном случае солнечный ожог рассматривается не только как волдыри и облезание кожи, но и как те случаи, когда кожа просто становится красной.

Поэтому необходимо качественно обезопасить свою кожу при выходе на улицу, особенно летом. Так, рекомендуется принимать солнечные ванны с семи до десяти утра или с пяти до семи часов вечера. Также необходимо поступенно наращивать время пребывания на солнце, не стоит сразу же ложиться загорать на несколько часов. Помимо этого, обязательно нужно использовать солнцезащитный крем, а находиться под прямыми солнечными лучами можно не более одного часа.

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