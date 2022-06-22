Эксперт: летальность оспы обезьян выше, чем у covid-19

Эпидемиолог рассказал, что у инфекционного заболевания Оспа обезьян выше число смертельных исходов, чем у коронавирусной инфекции. Как считает эксперт, на данный момент речь идет о двух подтипах первого заболевания: центрально-африканский и западно-африканский.

Как считает эпидемиолог, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко, он ошибался, когда ранее сообщал, что летального исхода у Оспы обезьян нет, однако на данный момент около 72 пациентов, у которых диагностирована такая инфекция, уже скончались.

Западно-африканский вид Оспы обезьян считается наиболее легким видом заболевания, однако даже его летальность доходит до 3,6 процентов. Об этом сообщает Peterburg2.

По мнению эксперта Онищенко, наблюдаемый рост летальных исходов является свидетельством того, что Оспа обезьян укрепляет свои силы среди человеческой популяции и обретает более агрессивный характер.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Роспотребнадзоре рассказали петербуржцам о первых симптомах Оспы обезьян.