Петербургские доноры смогут сдать кровь 2 июля

Донорская суббота пройдет на Московском проспекте, 104. Кровь может пожертвовать любой желающий не имея противопоказаний.

В Северной столице пройдет очередная донорская суббота. Принимать кровь у местных жителей будут про принципу «донорского светофора». Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», он помогает определить какая группа крови нужна в первую очередь, а запасы какой еще есть в медицинских учреждениях.

Принять участие в мероприятии может любой совершеннолетний человек, у которого нет противопоказаний к сдаче крови. Важно, чтобы вес донора составлял более 50 килограммов.

Дополнительную информацию предоставят сотрудники Городской станции переливания крови, которые будут присутствовать на донорской субботе. После сдачи крови петербуржцы смогут получить питание.