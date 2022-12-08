Оценить риск по-новому: российские ученые проверили уровень металлов у женщин с раком груди

Российские ученые придумали, как спрогнозировать риск развития рака груди. Они посмотрели на проблему по-новому и провели эксперимент, где анализировали уровни различных металлов в организме женщин со злокачественными опухолями и без новообразований.

Рак, который сложно понять

Рак молочной железы – самое распространенное онкологическое заболевание в мире. Он возникает , когда некоторые клетки молочной железы начинают ненормально расти. Они делятся быстрее, чем здоровые, и продолжают накапливаться, образуя шишку. Клетки могут метастазировать (распространяться) в лимфатические узлы или в другие части тела.

Многолетние исследования показали , на возникновение онкологического заболевания могут влиять гормональные факторы, образ жизни и окружающая среда. По-прежнему неизвестно, почему у некоторых женщин без факторов риска развивается рак, а у других, более подверженных действию таких факторов — никогда. Возможно, заболевание вызвано сложным взаимодействием генетической структуры и окружающей среды человека.

Даже если не пить, не курить, контролировать вес и другие возможные факторы риска, вероятность заболеть раком груди снижается максимум на 30%. В любом случае, главный ответ — ранняя диагностика.

В 2020 году зарегистрировано свыше 2,2 млн случаев этого заболевания, 685 000 женщин скончались от этого заболевания. Одна из причин — позднее обнаружение. Вот несколько примеров, к чему это может привести.

Как болезнь забрала прекрасных женщин

От этого заболевания «сгорели» множество прекрасных женщин. Например, Нонна Терентьева, одна из самых красивых актрис СССР. Ее называли советской Мэрилин Монро, а также сравнивали с легендарной Гретой Гарбо. Об онкологическом заболевании актриса узнала слишком поздно. Звезда скрыла от всех друзей и родственников, что больна, и скончалась практически в одиночестве в 1996 году. Даже родную дочь она отправила в США, чтобы не травмировать ее. Терентьева умерла в тот же год, когда узнала о болезни.

Источник: Национальный институт рака

Это заболевание поразило одну из самых известных семей России: от рака груди скончалась Алена Бондарчук. Болезнь застала звезду на самой вершине ее карьеры. Ей не помогло ни лечение в Израиле, ни реабилитация в Испании. Родственники считали, что она победила болезнь, но та оказалась сильнее.

Как рассказала ее старшая сестра, Наталья, Алене слишком поздно поставили диагноз. Кроме того, актриса столкнулась с метастазами, которые распространились в горло. Обычно с такой патологией в последние месяцы пациентки с трудом питаются и дышат. «За четыре месяца она сгорела», — рассказала Наталья Бондарчук в студии шоу «Секрет на миллион». Ее сестра скончалась в возрасте 47 лет в 2009 году.

Знаменитой актрисе и режиссеру Александре Яковлевой тоже диагностировали рак груди только на последней стадии. В этом году она скончалась от болезни. Как и у Алены Бондарчук, у нее были метастазы. После постановки диагноза Яковлева прошла более 20 курсов химиотерапии и мужественно боролась с диагнозом. Но его поставили слишком поздно – рак взял верх.

Лечение рака молочной железы может быть высокоэффективным, особенно в том случае, когда болезнь удается выявить на ранней стадии, однако везет не всем.

Как помочь женщинам?

Чтобы вывести диагностику онкологических заболеваний на новый уровень и помочь людям, российские исследователи разработали новый метод прогнозирования рисков развития рака молочной железы. В основе способа — анализ уровней металлов в организме. В исследовании участвовали сотрудники Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова и Первого Московского государственного университета им. И. М. Сеченова.

Эксперты оценили уровень металлов в организме 103 взрослых женщин с доброкачественными опухолями молочной железы и 107 — с раком груди. Чтобы понять, насколько уровень определенных показателей отличается от нормальных уровней, ученые также провели обследование 100 абсолютно здоровых женщин.

Эксперты смогли обнаружить связь между концентрацией некоторых металлов в теле и присутствием доброкачественных или злокачественных образований молочной железы. Эти данные можно использовать, чтобы дополнить стандартные лабораторные тесты для диагностирования рака груди. Но, что еще более важно, информацию о наличии определенных металлов можно использовать, чтобы спрогнозировать риск развития онкологического заболевания у здоровых женщин.

Самый точный метод

В рамках исследования ученые изучали нарушения в обмене металлов в организме. Для этого ученые использовали сыворотку крови и волосы. Анализ сыворотки крови показывает, сколько вещества содержится в организме прямо сейчас. А вот волосы работают как кольца на деревьях: изучая их, можно понять, были ли в организме какие-либо вещества в прошлом. Что касается металлов, то волосы показывают, каков был их уровень в течении одного-двух последних месяцев.

Для анализа ученые использовали масс-спектрометрию с индуктивно-связанной плазмой (ИСП). Это самый чувствительный метод анализа металлов на данный момент. А сама масс-спектрометрия — лучший способ выяснить, какое вещество находится в образце. По сути, это «взвешивание» молекул.

По сути, у каждого вещества есть свой масс-спектр, соотношение интенсивности ионного тока и отношения массы к заряду. Простыми словами — зависимость количества вещества от его же природы. Когда в масс-спектрометр погружают молекулу, она распадается: каждая по-своему. Именно это помогает понять, какое вещество подвергают анализу.

Один из этапов масс-спектрометрии – подвергать вещество ионизации. Это когда ионы образуются из нейтральных атомов или молекул. Масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой отличается тем, что в качестве источника ионов используют плазму. Несмотря на сложное название, получить ее не так уж сложно. Она появляется внутри разрядной камеры и даже обычной горелки, если приложить высокочастотное переменное магнитное поле.

Что выяснили ученые?

Анализ показал, что в волосах женщин, у которых ранее находили опухоли молочной железы, (особенно злокачественные), аномально высокий уровень хрома и ванадия. А вот содержание марганца было не таким высоким.

При этом, в сыворотке крови эксперты нашли другие изменения уровней металлов, но не марганца. Он тоже был ниже определенных значений у женщин с опасными и «безобидными» опухолями молочных желез. Также рак груди связали с заметным снижением уровня кобальта, но высокими показателями меди.

Результаты ученых говорят о сложных процессах обмена металлов в теле человека, когда в организме развивается рак. Какие-то элементы находятся ниже нормального уровня, оказываются в дефиците. А те, которых слишком много, могут действовать на организм как токсин, способствуя развитию рака. В будущем эти данные помогут понять, насколько уровень металлов влияет на развитие онкологических заболеваний. Это исследование — первый шаг на пути, который поможет спасти миллионы жизней по всему миру.