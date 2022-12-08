Петербуржцам рассказали о пользе зимних прогулок

Далеко не всем охота проводить свободное время гуляя по зимней погоде, однако физическая активность необходима для здоровья. Петербуржцам рассказали, откуда брать мотивацию для зимних прогулок.

Как пишет Петроград.ру, зимой необходимо гулять не меньше, чем в летнее время. Но многих лишний раз выбраться на улицу не позволяет препятствие в виде мороза. Поэтому, чтобы мотивировать себя на прогулки, Роспотребнадзор напоминает, что холодный свежий воздух способствует расслаблению и помогает отвлечься от негативных мыслей, а также снизить уровень стресса. Таким способом можно улучшить настроение, например, после трудового дня.

Не стоит также забывать, что ходьба полезна для физического здоровья при любой погоде. Регулярная быстрая ходьба улучшает работу сердца и легких, помогает контролировать вес, снижает риск диабета второго типа, укрепляет мышцы и иммунную систему.

Также полезно дышать свежим воздухом. А зимой он наиболее чистый.