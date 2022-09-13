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Врачи рассказали о вреде выпитой перед сном воды

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© Фото: pxhere

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Для многих людей привычка пить воду перед сном является абсолютно естественной. Но все же не все знают, что стакан воды на ночь может пагубно отразится на здоровье.

Как пишет “МК Мурманск”, употребляя воду на ночь человек может нарушить цикл своего сна. Если в организме много жидкости, то вероятнее всего придется вставать в туалет. Регулярные повторы такого сценария приводят к тому, что начинает развиваться недосып. Поэтому специалисты советуют не перебарщивать с напитками в вечернее время суток.

Также врачи советуют обратить внимание, если поступают позывы к мочеиспусканию даже в случае, когда жидкость не поступала в организм за несколько часов до сна. Это может свидетельствовать о проблемах со здоровьем.

Однако, если небольшое количество воды не мешает засыпанию, то нет ничего страшного в том, чтобы выпить перед сном стаканчик, считают специалисты. 

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