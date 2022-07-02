В ВОЗ заявили о высоком риске вспышки оспы обезьян в России

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что высок риск появления оспы обезьян в европейском регионе из-за вспышки в нескальных новых странах.

Как передают РИА Новости, по заявлению Вуйнович, из-за сообщений о географически широко распространенной вспышке, уровень риска считается высоким на региональном уровне в Европейском регионе ВОЗ. Отмечается, что имеются нетипичные клинические картины случаев.

Также было отмечено, что организация рекомендует всем странам приложить максимум возможных усилий для выявления новых случаев заражения оспой и отслеживания контактов, дабы контролировать вспышку.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что доктор медицинских наук Геннадий Онищенко рассказал, что смертность от оспы обезьян выше, чем у коронавирусной инфекции.