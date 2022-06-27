Врач дал совет, что делать для профилактики кислородной недостаточности

Возникновение гипоксии у человека плохо сказывается на всем организме, заявил доктор медицинских наук Роман Горенков.

По словам медика, если данный симптом был зафиксирован, то он может привести к поражению нервной ткани. Об этом могут свидетельствовать такие симптомы, как утомляемость, головная боль, сонливость, головокружение, сообщает «МЭШ».

Человек сам может обнаружить данное заболевание, если будет применять пульсоксиметр. При показателе в 95% волноваться не стоит – с организмом все в порядке.

Важно знать, что чаще всего гипоксия возникает в результате давления. На это могут повлиять как инфекционные заболевания, так и экологические признаки и низкая физическая активность. Для профилактики гипоксии врачи советуют чаще проветривать помещение и вести активный образ жизни.