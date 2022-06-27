Диетолог раскрыла, какой белок предпочтительнее употреблять для здоровья сердца

Диетолог, автор книг по здоровому питанию Лорен Манакер посоветовала, какую пищу следует употреблять ежедневно, чтобы поддерживать здоровье сердца.

Эксперт отметила, что среднее количество потребляемого белка на человека в день составляет 50 граммов. В связи с этим важно точно знать, какой источник питания позволит достичь нормы и включить его в ежедневный рацион. По ее словам, самым лучшим вариантом в этом случае станут куриный яйца, сообщает «МК в Питере».

Именно этот источник белка можно употреблять в качестве составляющей диеты, полезной для сердца, по данным Комитета по питанию Американской кардиологической ассоциации. Однако важно также включать в рацион овощи, фрукты и цельнозерновые продукты. В одном яйце в среднем содержится около шести граммов белка – как в желтке, так и в белке. Поэтому важное съедать целый продукт, не разделяя его на части.

Эксперт также замечает, что яйца хорошо способствуют восстановлению после разрывов мышц во время тренировки. Если же съесть яйцо после кардио, то оно поможет постройнеть. Еще этот продукт содержит и другие питательные вещества – холин. Он поддерживает здоровье мозга.

Совсем невредно будет употреблять яйца в пищу ежедневно. Более того, это наоборот сделает желаемый эффект надежнее.