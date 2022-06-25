Более тысячи новых случаев гепатита неизвестного происхождения зафиксировано в мире

Всемирная организация здравоохранения заявила о том, что в мире все чаще стали фиксировать новые случаи гепатита неизвестного происхождения.

Так, в 33 странах болезнь проявилась у 920 детей. Однако после того, как данную новость опубликовали, появились обновленные сведения, которые подтверждали еще 270 новых случаев у несовершеннолетних. При этом, за ограниченный период времени 24 детям понадобилось хирургическое вмешательство и трансплантация органов, сообщает МЭШ.

Всего от гепатита неизвестного происхождения скончались 18 детей. Впервые случаи заражения были выявлены в Великобритании. В Шотландии в то же время обнаружили десять зараженных детей. Почти половина из тысячи случаев выявлена в странах Европы, еще 267 ребят болеют в Соединенном Королевстве. А в Соединенных Штатах Америки подтвердили 383 случая заражения.