Петербуржцам дали советы, как спастись от солнечного удара в жару

В Северную столицу наконец пришла летняя погода. Однако жара может стать причиной ухудшения здоровья, обострения хронических заболеваний и перегрева организма. Чтобы этого избежать специалисты петербургского управления Роспотребнадзора дали рекомендации горожанам и напомнили о правилах поведения во время жаркой погоды.

Летние солнечные дни необходимо проводить с максимальным комфортом. Но в период повышенной температуры воздуха следует ограничить пребывание на улице и снизить физические нагрузки до минимального уровня. Также необходимо следить за тем, как проветривается помещение, сообщает пресс-служба ведомства.

Летом горожанам советуют делать выбор в пользу легкой одежды из натуральной ткани светлой расцветки. Важно использовать головные уборы, зонтики и солнечные очки – все, что поможет скрыться от палящих лучей солнца.

В целях профилактики обезвоживания организма рекомендуется пить много жидкости. Выбор может быть любым: чай, вода, морс, отвары из сухофруктов, витаминизированные напитки. Во время жары следует отказаться от газировки, а также копченых, жареных, скоропортящихся продуктов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что синоптик раскрыл петербуржцам, на сколько дней заглянула 30-градусная жара в город.