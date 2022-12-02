В Роспотребнадзоре рассказали об ухудшении эпидемиологической ситуации в Петербурге

В Петербурге наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации на фоне роста заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Об эпидемиологической ситуации в регионе рассказала начальник отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Катаева.

Катаева рассказала, что с 49-й недели рост заболеваемости ОРВИ составил 19 процентов. Она отметила, что заболеваемость зафиксирована во всех возрастных группах, но сильнее всего это коснулось детей в возрасте от 7 до 14 лет. Среди них рост составил 35 процентов. Об этом сообщает РБК.

Однако Катаева заявила, что нет необходимости вводить карантин в школах. В настоящее время школы самостоятельно принимаю решение об отправлении класса на “удаленку”. Всего за прошлую неделю в Северной столице закрыли 21 класс.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге сильно вырос процент заболеваемости гриппом, в том числе и свиным. Первого пациента с этим диагнозом госпитализировали еще 11 ноября.