Петербургские медики обсудили новые высокотехнологичные методы лечения

В Мурманске местные работники здравоохранения с профессионалами из Петербурга в рамках межрегиональной научно-практической конференции “Малоинвазивные технологии в хирургии” обсудили новые методы лечения.

Главной темой обсуждения между специалистами стали новые высокотехнологичные методы, внедренные в работу мурманской больницы. Новые способы лечения с помощью современного оборудования позволяют профессионалам проводить вмешательство в организм человека с минимальными рисками. Об этом сообщает МК в Мурманске.

Конференция продлилась два дня. За это время специалистам удалось послушать профессоров, сотрудников ведущих клиник России и исследователей из петербургских медуниверситетов.Также медработникам удалось провести обмен опытом.

Отметим, что большая часть работ по обновлению медучреждений и установке современного оборудования проходит в рамках национального проекта “Здравоохранение”.