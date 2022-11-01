Золотистый стафилоккок обнаружили в сметане из Ленобласти

В изготовленной на территории Ленинградской области сметане обнаружили бактерии золотистого стафилококка. Производитель молочного продукта уже получил предостережение.

Сотрудники Северо-Западного межригионального управления Россельхознадзора обнаружили золотистый стафилоккок в кисло-молочном продукте, изготовленном в Лениобласти, об этом сообщает «Петроград».

Специалисты собрали образцы сметаны, после чего они были переданы в лабораторию. Оказалось, продукция не соответствует Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» по показателю S. aureus.

В итоге был обнаружен золотистый стафилоккок. В результате изготовитель получил предупреждение.

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