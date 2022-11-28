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В России значительно вырос уровень смертей от сахарного диабета

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За последние 10 лет смертность от сахарного диабета среди россиян увеличилась в пять раз. Высокая смертность от этого заболевания также обусловлена пандемией коронавируса и нездоровым образом жизни, который ведут большая часть жителей России.

Как передает Патрульный Петербурга со ссылкой на РИА Новости, в прошлом году от сахарного диабета умерли 44 тысячи россиян. Этот показатель значительно выше, чем 10 лет назад, в 2011 году от этой болезни было зафиксировано девять тысяч смертей.

Одной из причин повышенной смертности от этой болезни врачи выделают нездоровый образ жизни, а также заболевание Covid-19. Специалисты говорят, что эти факторы негативно влияют на развитие данной болезни по всему миру. По состоянию на 2022 год число больных сахарным диабетом в России превышает пять миллионов человек.

Напомним, что сахарный диабет – это серьезное заболевание, которое может сократить жизнь на 10-12 лет. Также данное заболевание приводит к инсультам, инфарктам, ампутациям и раку поджелудочной железы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что ученые выяснили, что зеленые бананы обладают низкий гликемический индекс и помогают регулировать уровень сахара в крови.

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