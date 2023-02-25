Специалист объяснила, как нормализовать уровень тестостерона в крови

Тестостерон считается "мужским" гормоном, так как в крови представительниц прекрасного пола его значительно меньше. В некоторых случаях может наблюдаться его нехватка, выражающаяся, например в повышенной утомляемости, или сонливости. О том, как привести показатели в норму, рассказала специалист.

По словам эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марины Савкиной, к признаком низкого тестостерона помимо сильной утомляемости можно отнести ухудшение концентрации внимания, жировые отложения, потерю мышечной массы, а также раздражительность. Кроме того, у мужчин в таких случаях нередко наблюдается потеря сексуального влечения и эрекция, пишет "МК в Питере".

Специалист напомнила, что в течение суток уровень тестостерона в крови человека меняется, и для поддержания нормальных показателей, рекомендуется вести здоровый образ жизни. Так, в будние дни можно уделять время регулярным физическим упражнениям, в числе которых кардио- и силовые тренировки.

При наличии лишних килограммов лучше сократить количество калорий и добавить в рацион продукты как животного, так и растительного происхождения. Также по мнению эксперта, полезно будет разнообразить пищу 600 граммами фруктов и овощей.