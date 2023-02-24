Петербуржцам назвали продукт, который должен присутствовать в рационе мужчины

Накануне, 23 февраля, в честь Дня защитника Отечества, специалисты петербургского Роспотребнадзора напомнили мужчинам, какой продукт стоит сделать основой своего рациона, чтобы оставаться сильным и здоровым.

Так, важно, чтобы количество потребляемых калорий соответствовало энергетическим затратам. При этом приемы пищи нужно устраивать не реже трех раз в день, однако не переедать и не есть перед отходом ко сну. В пресс-службе ведомства заметили, что есть однообразную пищу не рекомендуется.

Мужчинам не стоит налегать на фастфуд, дрожжевой хлеб, растворимый кофе, цельное молоко, разные копчености, сладости, домашние соления или алкоголь. Самый главный продукт, необходим сильному полу - это мясо, считают специалисты, так как в нем содержится белок, который является важным строительным материалом для организма.

Дополнительно белок можно получить из бобовых, яиц, а также молочных продуктов, грибов и орехов. Мясо рекомендуется готовить цельным куском в отварном, запеченном или тушеном виде. Предполагается, что его можно есть три-четыре раза в неделю, а тем людям, что постарше, это можно делать реже.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Роспотребнадзоре перечислили полезные свойства специй и объяснили, помогут ли они похудеть.