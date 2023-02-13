Юные петербуржцы страдают от лишнего веса больше остальных россиян

В Санкт-Петербурге за последние 20 лет увеличилось количество школьников с лишним весом настолько, что город занял первое место по этому показателю среди всех регионов России. Примечательно, что мальчики страдают от этой проблемы чаще девочек.

В общей сложности количество несовершеннолетних с ожирением за последние два десятка лет увеличилось в шесть раз по всей стране, однако в Петербурге заболевание специалисты фиксируют у каждого 75 подростка, - этот показатель почти в два раза превышает средние цифры по России. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на статистику Минздрава.

Выяснилось, что в 2021 году ожирение наблюдали у каждого восьмого мальчика и каждой двадцатой девочки. При этом причины, по мнению экспертов, кроются в переедании, но не обязательно фастфуда. Примечательно, что подростков с ожирением больше в селах и деревнях, где подобная вредная пища не распространена вовсе.

Все дело в том, что несовершеннолетним не хватает овощей и белковой пищи, поэтому ее заменяют доступными углеводами. В результате ребенок набирает вес.

Известно, что много школьников с лишним не только в Петербурге, но и в Оренбургской, Орловской и Смоленской областях.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что для спасения от лишнего веса необходимо постоянно заниматься физической активностью и снижением объема еды.