Стало известно, какие онкологии у детей чаще всего находят петербургские врачи

В онкологические центры Северной столицы обычно попадают дети со злокачественными заболеваниями крови, однако их удается выявить на ранних стадиях. По словам специалиста, в настоящее время благодаря регулярным плановым обследованиям можно все чаще отслеживать образования практически сразу.

Профессор, заведующая детским онкологическим отделением НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, главный внештатный детский специалист-онколог комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Светлана Кулева рассказала, что среди злокачественных заболеваний у детей чаще всего встречаются лейкозы и лимфомы. От общего числа на них приходится около 45 %. Об этом эксперт поделилась в беседе с "МК в Питере".

В 20% случаев у детей в центре обнаружили опухоли центральной нервной системы. Кроме того, в числе распространенных недугов специалист отметила различные солидные опухоли, например, нейробластомы, опухоль Вилмса, саркомы костей и мягких тканей.

Из доброкачественных образований Кулева обратила внимание на меланоцитарные образованиями кожи и опухоли костей, известные по таким заболеваниям как костно-хрящевые экзостозы, фиброзно-кортикальные дефекты и солитарные кисты костей.