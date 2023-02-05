  • 8 Февраль 2023
USD 08.02.2023 70.8924 0.2933
USD ММВБ 00:05 70.5979  
EUR 08.02.2023 75.9087 -0.1260
EUR ММВБ 00:05 76.0292  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Петербурге онкозаболевания специалисты наблюдают почти у 162 тысяч пациентов

Автор:


© Фото: пресс-служба Комитета по здравоохранению Петербурга

Темы дня

Около 162 тысяч петербуржцев в настоящее время состоят на учете по наблюдению онкозаболеваний в Петербурге. При этом самым распространенным недугом остается рак молочной железы.

В субботу, четвертого февраля, во всем мире отмечался День борьбы против рака. В этот день Комитет по здравоохранению Северной столицы рассказал, что сейчас наличие проявления симптомов рака отслеживают у 161 728 горожан.

Больше всего местных жителей, состоящих на учете, имеют рак молочной железы. Таких пациентов - 37 тысяч человек. Следующим распространенным видом онкологии в Петербурге является рак кожи - 14,1 тысяч пациентов. Еще у 13,7 тысяч граждан специалисты зафиксировали признаки рака предстательной железы. Также среди жителей города распространены рак ободочной кишки и рак тела матки.

Как отметили в пресс-службе Комздарава, при наличии онкологии важно осуществить вторичную профилактику. Для этого существует скрининг на бессимптомные формы рака, который поможет выявить заболевание на ранних стадиях.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что 2023 в году на территории Санкт-Петербурга в тестовом режиме будет организовано диспансерное наблюдение пациентов с онкологическими заболеваниями и с заболеваниями органов дыхания.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Здоровье

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram