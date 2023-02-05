В Петербурге онкозаболевания специалисты наблюдают почти у 162 тысяч пациентов

Около 162 тысяч петербуржцев в настоящее время состоят на учете по наблюдению онкозаболеваний в Петербурге. При этом самым распространенным недугом остается рак молочной железы.

В субботу, четвертого февраля, во всем мире отмечался День борьбы против рака. В этот день Комитет по здравоохранению Северной столицы рассказал, что сейчас наличие проявления симптомов рака отслеживают у 161 728 горожан.

Больше всего местных жителей, состоящих на учете, имеют рак молочной железы. Таких пациентов - 37 тысяч человек. Следующим распространенным видом онкологии в Петербурге является рак кожи - 14,1 тысяч пациентов. Еще у 13,7 тысяч граждан специалисты зафиксировали признаки рака предстательной железы. Также среди жителей города распространены рак ободочной кишки и рак тела матки.

Как отметили в пресс-службе Комздарава, при наличии онкологии важно осуществить вторичную профилактику. Для этого существует скрининг на бессимптомные формы рака, который поможет выявить заболевание на ранних стадиях.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что 2023 в году на территории Санкт-Петербурга в тестовом режиме будет организовано диспансерное наблюдение пациентов с онкологическими заболеваниями и с заболеваниями органов дыхания.