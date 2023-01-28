Петербуржцам объяснили, как на здоровье мужчин может сказаться употребление сладких напитков

Специалисты установили, что сладкие напитки могут привести к облысению у мужчин.

Так, ученые провели исследование, в ходе которого была собрана группа из более, чем тысячи представителей мужского пола из Китая. В итоге выяснилось, что сладкие напитки, действительно, повлияли на количество и частоту выпадения волос у мужчин. Об этом пишет "МК в Ленобласти".

В общей сложности в эксперименте приняли участие 1 028 представителей сильного пола, из которых 459 человек пили сладкие напитки каждый день и ни один раз. Еще четверть участников исследования употребляла жидкости около четырех-семи раз, а 18,5 % мужчин – менее трех раз в неделю. Также были и те 10 % , кто вообще не пил сладкие напитки в течение месяца.

По результатам исследования, показатели выпадения волос были выше у тех, кто больше всего за месяц увлекался сладкими напитками. Отмечается, что причиной этого является повышенная концентрация глюкозы, которая может вызвать гиперактивный полиоловый путь. При большой активности процесса у человека возникают проблемы со здоровьем и, в частности, с состоянием волос.