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Петербуржцам рассказали, сколько денег может забрать "вечная молодость"

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© Фото: Pxhere

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Многие мечтают узнать так называемый "секрет вечной молодости", но не каждый готов к регулярному выполнению действий, положительно отражающихся на здоровье, а также к огромных тратам, которые чаще всего появляются, когда речь идет о расходах на уход за собой. Этого не скажешь об известном 45-летнем программисте Брайане Джонсоне, который  может выделять на поддержание молодости более двух миллионов долларов в год. 

Джонсон известен тем, что сколотил состояние на продаже программного обеспечения для онлайн-платежей. Внешне он выглядит очень молодо, потому что за его здоровьем следят 30 специалистов. У мужчины есть своей график дня. Так, Джонсон встает в пять утра и целый час делает зарядку. Об этом сообщает телеканал "360".

Также мужчина отслеживает своей вес и измеряет уровень глюкозы в крови. Известно также, что миллиардер питается вегетарианской пищей.

Кроме того, он не только чистит зубы каждый день, но и полощет рот маслом чайного дерева.

На все процедуры и средства американец тратит более двух миллионов долларов в год, что по российским меркам составляет 138 миллионов рублей.

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